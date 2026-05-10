Sucesos
VIDEO: Así fue el brutal ataque en que hombre fue acribillado frente a bar de Pérez Zeledón
Una cámara de seguridad grabó el momento en que el atacante dispara a quemarropa contra la víctima en múltiples ocasiones.
Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que un sujeto acribilló a balazos a un hombre la madrugada de este domingo en San Isidro de Pérez Zeledón.
La grabación muestra cómo el atacante dispara contra un grupo de personas y luego remata, a quemarropa, a la víctima, quien falleció en el sitio.
El Organismo de Investigación Judicial reportó el hecho a eso de las 4:25 a. m. frente a un bar de la localidad.
Producto del ataque también resultó herido de bala un hombre de apellido Rojas, quien fue trasladado al hospital.
Las autoridades judiciales aún no han identificado a la víctima mortal del ataque y buscan a los responsables del hecho.