VIDEO: Así fue el brutal ataque en que hombre fue acribillado frente a bar de Pérez Zeledón

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que un sujeto acribilló a balazos a un hombre la madrugada de este domingo en San Isidro de Pérez Zeledón.

La grabación muestra cómo el atacante dispara contra un grupo de personas y luego remata, a quemarropa, a la víctima, quien falleció en el sitio.

El Organismo de Investigación Judicial reportó el hecho a eso de las 4:25 a. m. frente a un bar de la localidad.

Producto del ataque también resultó herido de bala un hombre de apellido Rojas, quien fue trasladado al hospital.

Las autoridades judiciales aún no han identificado a la víctima mortal del ataque y buscan a los responsables del hecho.