Video: Así fue el aparatoso accidente que ocurrió durante persecución policial

Una persecución policial que se registró la madrugada de este miércoles en Escazú, San José, terminó en un aparatoso accidente de tránsito cuando el vehículo del sospechoso chocó de frente contra otro automóvil y volcó sobre la vía.

En el carro viajaba una embarazada, quien fue trasladada junto al conductor a un centro médico, sin que se reportaran lesiones de riesgo vital.



El vehículo que era perseguido por las autoridades descendía a alta velocidad desde la Ruta 121, en el sector de Guachipelín de Escazú (ver video adjunto de Telenoticias). Al llegar a la intersección, el conductor intentó incorporarse a una vía secundaria, pero colisionó de frente contra otro automóvil que transitaba de forma regular.



El impacto provocó que el vehículo del sospechoso se estrellara contra un poste del tendido eléctrico y posteriormente volcara sobre la calzada, generando la rápida movilización de unidades de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.



De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial, el chofer, un hombre de apellido Di Palma, era seguido desde hace varios días por estar vinculado con al menos nueve denuncias por estafa.



Las autoridades señalan que el sospechoso utilizaba la modalidad del timo del falso agente aduanal: contactaba a las víctimas, las citaba en una supuesta agencia aduanera y les mostraba documentación de mercadería que, en realidad, no podía ser retirada. Posteriormente, solicitaba depósitos de dinero y simulaba el ingreso al recinto aduanero para desaparecer con los recursos.



La persecución se activó cuando agentes judiciales detectaron la ubicación del hombre en el sector de Escazú. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso huyó a alta velocidad, lo que desencadenó el accidente.



Las autoridades informaron que el sujeto permanecerá bajo custodia policial dentro del centro médico y que, una vez sea dado de alta, será presentado ante el Ministerio Público para enfrentar el proceso judicial correspondiente.



Las carreteras de la zona permanecían abiertas y con tránsito regular, aunque se observaron restos de vidrio sobre la vía producto de la colisión.

