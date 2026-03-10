Video: Así fue como ocurrió mortal choque entre carro y moto en Heredia

Una cámara de seguridad grabó el momento cuando dos hombres que viajaban en motocicleta mueren tras ser embestidos por un vehículo liviano a gran velocidad en Heredia.

El accidente ocurrió la madrugada de este lunes en Santa Lucía de Barva. Las imágenes serán clave para la investigación que lidera el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Cuando los socorristas llegaron al sitio, ambos ocupantes de la motocicleta ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Las víctimas fueron identificadas como Villalobos, de 43 años, y Mendoza, de 31 años.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, otras dos personas que viajaban en el automóvil involucrado fueron valoradas en el lugar, aunque rechazaron ser trasladadas a un centro médico.

El conductor del vehículo, identificado como Oporta, de 31 años, fue detenido mientras se realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Tras el choque, el paso por la zona se mantuvo cerrado mientras agentes del OIJ efectuaban el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencia. En la escena quedaron esparcidos vidrios y se reportó un derrame de aceite sobre la carretera, lo que obligó a las autoridades a asegurar el área.