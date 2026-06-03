Video: Así fue cómo ocurrió el mortal accidente en peaje de Escazú

Una cámara de seguridad registró el momento en que un vehículo se estrelló contra la caseta de peaje en la Ruta 27 , en sentido San José–Santa Ana , la noche de este martes. El impacto dejó como saldo la muerte del conductor.

En el video se observa al automóvil avanzar a gran velocidad sin frenar en el peaje, hasta chocar de manera directa contra la estructura. Casi de inmediato, el carro se incendió.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, al llegar al sitio confirmaron el fallecimiento del conductor y encontraron un vehículo “prácticamente desintegrado”, lo que evidencia la fuerza del impacto y la velocidad a la que viajaba.

El paso por la zona se mantiene parcialmente cerrado, mientras los agentes del OIJ realizan el levantamiento del cuerpo y la investigación correspondiente.