Video: Así fue como hombre hirió de un balazo a policía municipal

Un video dejó en evidencia el momento cuando un hombre hiere de un disparo a un policía municipal, en San José centro, minutos antes del mediodía de este viernes.

En las imágenes adjuntas, se aprecia cuando varios oficiales forcejean con el sujeto, el cual, en un momento determinado, accionó el arma de reglamento del oficial, la bala entró en uno de los muslos del policía.

El sujeto sigue enfrentándose contra otro oficial hasta que se va del lugar, pero es detenido momentos después cuando llegaron los refuerzos policiales.

Según confirmó la oficina de prensa de la Policía Municipal a Teletica.com, todo comenzó cuando los oficiales intentaron detener un vehículo cuyo conductor desobedeció la señal de alto y casi atropella a uno de los agentes.

"Al interceptar el vehículo, el sospechoso descendió y agredió a un oficial, provocando un forcejeo en el que el arma reglamentaria del policía cayó al suelo. El individuo aprovechó para tomarla y disparó, impactando en el muslo al oficial", indicó la Policía Municipal.

El oficial herido fue trasladado de emergencia al Hospital del Trauma para recibir atención médica.