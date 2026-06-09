Video: Así fue como delincuente le disparó a oficial para robarle el arma en Desamparados

Las cámaras de seguridad de la Policía Municipal de Desamparados captaron el momento en que un sujeto disparó contra un oficial de seguridad y posteriormente le sustrajo su arma de fuego en la entrada principal de la Villa Olímpica.

El hecho ocurrió a las 9 a. m. de este martes. En el video se observa a un hombre que vestía suéter negro, pantalón claro y gorra blanca caminando por la vía pública antes de ingresar al sector donde se encuentra la casetilla policial.

Según las imágenes, una vez dentro del área, el sujeto sacó un arma de fuego, encañonó al oficial y le disparó en el rostro. Tras la agresión, se apoderó del arma de la víctima y huyó del lugar.

David Hidalgo Porras, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Desamparados, confirmó los hechos a Teletica.com.

“En la Villa Olímpica de Desamparados es interceptado uno de nuestros oficiales de seguridad interna de edificios, en la entrada principal, por un antisocial que viene del sector de Dos Cercas. Ingresa e inmediatamente lo encañona y le dispara en el pómulo izquierdo a nuestro oficial y le roba el arma, huyendo de nuevo hacia el sector de Dos Cercas”, comentó Hidalgo.

Declaraciones de David Hidalgo:

Hidalgo agregó que el oficial fue trasladado de emergencia al hospital San Juan de Dios en una condición crítica.

"Nuestros compañeros de la Policía Municipal y Fuerza Pública están realizando un operativo en la zona para dar con el sujeto que hizo este acto”, agregó Hidalgo.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda en el sector para localizar al sospechoso.