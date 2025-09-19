Video: Así fue como carro cae a precipicio en Cerro de la Muerte

Una dashcam de un furgón grabó el momento cuando el conductor de un vehículo tipo pick-up pierde el control y cae a un precipicio de al menos 20 metros.

El hecho ocurrió en la vuelta de Payner en el Cerro de la Muerte, Pérez Zeledón, la tarde de este jueves.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el conductor fue extraído y llevado en condición delicada al hospital.

En el video se aprecia cuando varios vehículos rebasan al tráiler antes de llegar a la curva, pero el pick-up no lo logra y se va directo al precipicio.

Se necesitó equipo especial de Cruz Roja para poder rescatarlo.