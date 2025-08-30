Video: Así fue como Bomberos atendió incendio en Paseo Colón

Videos y fotos: colaboración de Esteban Mora y Alex Pérez para Teletica.com



El Cuerpo de Bomberos atendió otro gran incendio, esta vez en Paseo Colón, San José, la mañana de este sábado.

El origen ocurrió en una bodega tipo galerón, de la escuela Juan Rafael Mora, 100 metros al este.

De acuerdo con el Benemérito, se trata de una estructura de dos niveles con una dimensión de 3.500 metros cuadrados y fuego activo en 100 metros cuadrados.

14 unidades de bomberos, incluyendo, unidad plataforma y unidad ambulancia, atendieron la emergencia, así como algunas unidades de Cruz Roja.

Los Bomberos requirieron el uso de un drone especializado para localizar los focos altos del incendio.

En tan solo 12 horas, el Cuerpo de Bomberos atendió tres grandes incendios en San José.

Este gran incendio se suma al ocurrido la tarde de este viernes en Ipís de Goicoechea y un segundo incendio en Moravia.

Según los datos, este año han atendido 665 incendios en estructuras y algunos de ellos, se han ubicado como los más grandes de los últimos 15 años.