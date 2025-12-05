Video: Así fue como asaltantes despojaron a hermanos de ¢3 millones en Curridabat

Dos hermanos fueron asaltados la tarde de este jueves, en Hacienda Vieja de Curridabat, luego de ser citados a una calle sin salida para supuestamente comprar un vehículo. Los delincuentes les robaron más de ¢3 millones en efectivo.

De acuerdo con la información recopilada en el sitio, las víctimas habían visto el anuncio del vehículo en Facebook y coordinaron el encuentro con el supuesto vendedor, quien los dirigió hasta la zona, donde fueron interceptados por cuatro personas, incluida una mujer.

El asalto quedó registrado en video (ver video adjunto de Telenoticias).

Vecinos del sector expresaron su preocupación, pues aseguran que es la segunda vez que ocurre un hecho similar, afectando principalmente a personas jóvenes que llegan con efectivo para concretar una compra. Afirmaron que se encuentran organizándose entre ellos, instalando cámaras y solicitando apoyo municipal para reforzar la seguridad.

También recordaron que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha insistido en la importancia de realizar este tipo de transacciones en lugares públicos, concurridos y seguros.