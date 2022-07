Video: Así avanza la evacuación preventiva de 940 personas en la Zona Norte

Funcionarios de la Cruz Roja y Fuerza Pública ingresaron a las comunidades fronterizas de Puerto Viejo de Sarapiquí al mediodía de este jueves. Con ayuda de autobuses de empresarios de la zona, pretendían trasladar a unas 940 mil personas de 12 sectores cercanos a los ríos San Juan, Colorado y Sarapiquí.

La primera comunidad que visitaron fue San Antonio de Puerto Viejo. En la escuela, ya esperaba un grupo de vecinos para ser trasladado a los albergues habilitados por el Comité Local de Emergencias.

A una media hora más en carro, un equipo de Telenoticias llegó hasta las comunidades de Delta Costa Rica y Delta Colorado. La mayoría de los vecinos esperaba por las autoridades en la escuela La Esperanza. Aquí, los maestros tuvieron un papel muy importante en la coordinación entre las familias y los cuerpos de socorro.

"Acaba de salir un bus lleno de aquí hacia Puerto Viejo, La Virgen, albergues. Queda gente para otro bus, calculamos que, por lo menos, un par de buses más se necesitan. Hay personas que, efectivamente, no quieren salir: les hacemos un llamado porque algunos creen que no es en serio, que no va a ser tan fuerte", explicó Emmanuel Campos, uno de los vecinos.