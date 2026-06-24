Video: Asaltante queda atrapado durante robo a local comercial en Cartago

Un hombre fue detenido en flagrancia luego de intentar asaltar un abastecedor en Taras de Cartago y quedar atrapado dentro del local comercial mientras se esperaba la llegada de las autoridades.



El hecho ocurrió la tarde del martes, cerca de las 6:30 p. m.

Según informó la Fuerza Pública, el sospechoso llegó al establecimiento en motocicleta junto con otro hombre que logró escapar y es buscado por las autoridades (ver video adjunto).



Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sujeto ingresó al abastecedor y amenazó a la dependiente y a varios clientes con un arma. De forma preliminar, las autoridades presumen que se trataba de un arma de juguete.



La rápida reacción de la dependiente, de clientes y de oficiales que se encontraban en una zona de interés policial permitió la captura del sospechoso. El hombre quedó encerrado dentro del negocio durante aproximadamente 12 minutos hasta la llegada de la Policía.



De acuerdo con Eric Lacayo, director de la Fuerza Pública de Cartago, la oportuna respuesta policial permitió detener al sospechoso y presentarlo ante los tribunales de justicia.



El detenido es un ciudadano nicaragüense. Actualmente, permanece en celdas judiciales a la espera de una audiencia en la que se definirá su situación jurídica.



Sergio Macís, propietario del abastecedor, indicó que los sospechosos habrían esperado a que él saliera del negocio para ingresar al local y aprovechar que la dependiente se encontraba sola.



Tras recibir la alerta, el comerciante regresó al establecimiento y colaboró para evitar la fuga del sospechoso mientras llegaban las autoridades.



La Fuerza Pública señaló que, de momento, no existe evidencia que vincule al detenido con alguna organización criminal. Además, indicó que el hombre reside en el cantón de Oreamuno, en Cartago.



Las autoridades mantienen la búsqueda del segundo sospechoso, quien transportó al detenido hasta el lugar en motocicleta.



Las grabaciones de las cámaras de seguridad formarán parte de la evidencia del caso. Expertos señalaron que este tipo de registros permiten reconstruir los hechos, identificar a los involucrados y complementar otros elementos probatorios durante el proceso judicial.



La Fiscalía deberá definir en las próximas horas las medidas cautelares que solicitará contra el sospechoso.

