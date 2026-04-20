Video: Aparente intento de robo de carro termina con detención frente a aeropuerto de Liberia

Un hombre fue detenido este lunes tras intentar, en apariencia, robar un carro frente al aeropuerto de Liberia, en Guanacaste.

Los hechos ocurrieron en el sector de Solarium, minutos antes de las 12 mediodía.



El Ministerio de Seguridad Pública confirmó a Teletica.com que la intervención fue realizada por unidades de seguridad aeroportuaria destacadas en la terminal aérea, luego de recibir un reporte sobre una presunta sustracción vehicular.



“La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, a través de sus unidades de seguridad aeroportuaria destacadas en el aeropuerto de Liberia, recibieron un llamado de una aparente sustracción de un vehículo, el cual cuando asistimos al lugar se observa una persona dentro de este y es atendido por nuestros oficiales de policía, pudiéndolo reducir a la impotencia, por lo cual se coordina con el Ministerio Público y quedó a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia”, indicó Max Alvarado, jefe de la policía aeroportuaria de Liberia.

Declaraciones de Max Alvarado:





En un video captado por testigos se observa el momento en que varios oficiales interceptan el vehículo tipo sedán blanco y proceden a reducir al sospechoso sobre la vía pública, quien intentó huir y golpear a los policías para no ser aprehendido.



Tras su detención, el hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público y trasladado a la Fiscalía de Flagrancia, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades indicaron que la rápida respuesta permitió evitar la posible sustracción del vehículo, en una zona de alta circulación cercana a la terminal aérea.

El caso continúa en investigación.

