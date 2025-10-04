Video: Aguaceros con tormenta desborda ríos en Valle Central y Guanacaste

Los fuertes aguaceros durante la tarde de este viernes provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas en el Valle Central y Guanacaste.



En la Ruta 2, sector del Cerro de la Muerte, se reporta la caída de árboles que mantiene el paso regulado. Además, un poste del tendido eléctrico cayó con todo y cableado en el sector de Loma Linda de Desamparados, cerca del límite con Paso Ancho, en San José.

Caída de poste de tendido eléctrico en Desamparados.

Según confirmó el Cuerpo de Bomberos, las emergencias por lluvias ocurren principalmente en Concepción de Alajuelita, San Sebastián, Montes de Oca, Goicoechea, Desamparados, en el barrio Invu en Nicoya y en Sámara, Guanacaste.

“En Sierra de Abangares en Guanacaste, se rescataron a varias personas que quedaron atrapadas dentro de su casa por un deslizamiento. Todos están en condición estable”, indicó Bomberos.

También hay inundaciones en el sector de Circunvalación Norte y frente a la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) en San Pedro.

“Amplia inestabilidad en los alrededores del país, se manifiesta con aguaceros y tormenta en sectores del norte del Valle Central, sectores cercanos a la cordillera de Tilarán y la de Guanacaste. Además, de momento hay chubascos y lluvias aisladas en el resto del Pacífico y montañas del Caribe”, indicó el Instituto Meterológico Nacional (IMN).

Inundaciones en Sámara, Guanacaste.

Según el IMN, para lo que resta de este viernes y durante todo el fin de semana, la Zona de Convergencia Intertropical estará sobre Costa Rica y se prevé que se fortalezca, generando inestabilidad atmosférica que favorecerá lluvias en varias regiones del país.



Se recomienda especial atención en cantones con incidentes recientes, como Puntarenas, Esparza, Península de Nicoya, Quepos y Corredores, ya que podrían continuar los incidentes en los próximos días.

“Los suelos ya se encuentran saturados en la costa del Pacífico, Zona Norte y en la Zona de Occidente en el Valle Central, por lo que desbordamiento de ríos y deslizamientos son altamente probables”, señaló el IMN.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene la alerta amarilla en todo el país.