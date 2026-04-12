Video: ¡A quemarropa! Hombre es asesinado a plena luz del día frente a mercado josefino

Un hombre fue asesinado a plena luz del día este domingo en el centro de San José, frente al mercado Borbón, en la Avenida 5, calle 8.

El ataque quedó registrado en varias cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo, segundos antes del crimen, una mujer con dos niños pequeños pasa por el lugar, mientras la calle se encontraba transitada por varias personas.

En ese momento, una motocicleta con dos sujetos se acerca a la víctima. Tras intercambiar algunas palabras, uno de ellos le dispara a quemarropa. El hombre intenta huir y corre cerca de 50 metros, pero finalmente cae y queda tendido sobre la vía pública.

Un oficial de la Fuerza Pública que estaba en las cercanías se aproximó de inmediato, aunque los atacantes ya habían huido en la motocicleta.

La Cruz Roja confirmó que la víctima, un hombre de entre 25 y 35 años, falleció en el sitio.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables de este violento ataque que generó alarma entre los vecinos y comerciantes de la zona.