Víctimas halladas sin vida dentro de casa en Pavas tenían 98 y 68 años

Las dos personas que fueron halladas sin vida dentro de una casa en Pavas, San José, tenían 98 y 68 años.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este miércoles, tras una revisión de la escena y el levantamiento de los cuerpos.

El hecho ocurrió al final de la tarde del martes al final del bulevar de Rohrmoser, 100 metros al norte y 300 al oeste del supermercado Roma.

“Ambos fueron identificados con el apellido Gómez, de 68 y 98 años. No presentaban heridas, por lo que se maneja como una muerte en investigación”, detalló la Policía Judicial.

Teletica.com consultó si los ofendidos tienen un vínculo familiar; sin embargo, la oficina de prensa del OIJ indicó que lo desconoce.

Los cuerpos de las víctimas fueron llevados al Complejo de Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores, para realizarles la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación.