Víctimas de estafas bancarias: "Es la lucha de cuatro gatos contra monstruos financieros"

Con 14 votos a favor, la Comisión Plena Tercera aprobó de manera unánime el expediente 23.908, una reforma que obliga a los bancos a indemnizar a las víctimas de estafas y fortalece la protección de los usuarios del sistema financiero.

Las personas afectadas celebraron la decisión legislativa. “Estamos muy orgullosos, satisfechos, contentos, una lucha larga, dura, desigual, pero acá estamos”, expresó una ciudadana. Carlos Monge, otro de los afectados, añadió: “Es la lucha de cuatro pobres gatos contra unos monstruos financieros”, en referencia a la resistencia de los bancos frente a la iniciativa.

El proyecto modifica el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, estableciendo la responsabilidad solidaria de las entidades financieras sobre el dinero que administran. Uno de los cambios más relevantes es que, ante una estafa, serán los bancos quienes deberán aportar la información necesaria para esclarecer lo sucedido.

De esta manera, las víctimas ya no tendrán que enfrentar solas los largos y complejos procesos para recuperar su dinero. “Se aprobó un proyecto de ley que realmente viene a respaldar a los costarricenses, los bancos tienen que asumir”, señaló Óscar Izquierdo, diputado del Partido Liberación Nacional.



