Víctimas colaterales: OIJ presume que ataque en Parrita iba dirigido a una sola persona

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presume que el ataque armado ocurrido en Parrita, el pasado 24 de diciembre, iba dirigido a una sola persona, por lo que dos de los tres fallecidos, aparentemente, son víctimas colaterales.

Así lo informó el director interino de la Policía Judicial, Michael Soto, este viernes, en un adelanto preliminar de las pesquisas.

Según el jerarca, los sicarios buscaban al sujeto de apellido Navarro, de 38 años, quien murió en el sitio.

“Había una cantidad importante de personas celebrando la Navidad. En determinado momento, ingresan dos masculinos, caminando, y empiezan a disparar indiscriminadamente a las personas que estaban en este lugar.

“De acuerdo a la investigación, pareciera ser que el objetivo era un objetivo de apellido Navarro, y podríamos estar hablando de que las otras personas son colaterales”, detalló Soto.

Las otras dos víctimas fueron identificadas con los apellidos Marín, de 45, y Rojas, de 52 años.

Además, en el tiroteo resultaron heridas tres personas, entre ellas una menor de 12 años. “Dichosamente, el reporte que tenemos, reciente, es que está bien de salud”, agregó Soto.

Precisamente por la presencia de la niña, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) anunció, tras consulta de Teletica.com, que va a intervenir en el caso para garantizar su seguridad.

“Estamos tratando de establecer cuál es el móvil de los hechos: si es alguna situación de tipo personal o un ajuste de cuentas, en eso están trabajando nuestros investigadores en el sector”, concluyó el director interino del OIJ.