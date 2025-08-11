Víctima mortal de atropello múltiple en Osa tenía un hijo y estaba estrenando trabajo

El violento accidente ocurrido en Bahía Ballena, Osa, dejó no solo una víctima mortal y tres heridos, sino también a un niño de cinco años sin su padre.

Óscar Iván Pinzón Pérez, de 53 años y de nacionalidad colombiana, tenía la custodia de su pequeño, quien ahora quedará al cuidado de su madrastra.

“Óscar Iván Pinzón Pérez es colombiano, la única familia que tenía en Costa Rica era Estella González, su pareja sentimental, que convivía con él desde hace varios años, era la madrastra del niño de él, quien ahora quedó sin su papá, era lo único que tenía Óscar aquí en Costa Rica”, relató Lucía Mesa, amiga cercana del fallecido y su pareja.

Mesa detalló que Pinzón trabajaba en un hotel de Bahía Ballena y llevaba apenas cuatro días en ese empleo.

“Ella, Estella, está pasando por un momento difícil, el único que trabajaba era él. Llevaba cuatro días trabajando allá en Osa cuando pasó este accidente. Ellos viven en El Llano de Tamarindo, en Guanacaste, y él viajaba todas las semanas a Osa porque, por la situación difícil del país, solo ahí pudo encontrar trabajo”, explicó Mesa.

El accidente se registró la madrugada del sábado, a las 00:32 horas, cuando un vehículo tipo mula, conocido como “Tuktuk”, atropelló a cuatro personas que se encontraban conversando junto a una bicicleta.

El conductor no se detuvo y huyó del lugar. El hecho quedó grabado en un video en el que se observa cómo el vehículo embiste de frente sin reducir la velocidad.



Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen las pesquisas para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del atropello, que también dejó a dos personas en condición crítica.

“Ahora la señora Estella quedó sin nada, no hemos podido ir a recoger el cuerpo y nos dijeron que hasta el miércoles la funeraria lo entrega en Heredia, porque está en la Morgue Judicial. El cuerpo de él se va a cremar y luego Estella tiene pensado irse a su país porque aquí no tiene nada.

"El niño se va a quedar con Estella, quien quedó como tutora del menor en una gestión que habían hecho ante el PANI. Ella está pasando por una situación muy difícil, no tiene plata para el alquiler ni para la comida”, agregó Mesa.

Si usted quiere ayudar a esta familia, puede comunicarse al teléfono 8353-9568.