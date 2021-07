Víctima en juicio: “Él me alzó la falda y me tocó. Es asqueroso, no deseado, repulsivo”

Este martes se desarrolla en el Tribunal Penal de Cartago el juicio contra un ciclista sospechoso de abusar sexualmente de una mujer que caminaba junto a su hijo por la vía pública en Cartago.



Durante la declaración, la víctima contó el momento de susto y repulsión que sufrió en manos del supuesto agresor.

“Yo me hago para atrás con el coche del bebé, él (sospechoso) se alza la camisa, saca un puñal y me dice, ¿Qué va a hacer? Mi hija grita y llama a mi esposo. En ese momento mi esposo desde adentro toca el portón eléctrico y el sujeto se va".

“Yo siento mucho susto, no sé qué es lo que estaba pasando en ese momento. Él (sospechoso) me alzó la falda y me tocó entre la vagina y las nalgas. Es asqueroso, no deseado, repulsivo”, dijo la víctima de la supuesta agresión.