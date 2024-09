Víctima de supuesto asalto y golpiza por parte de policías lleva 17 años esperando justicia

Una víctima de supuesto asalto y golpiza por parte de oficiales de la Fuerza Pública lleva 17 años esperando por justicia.

Según relató a Telenoticias, luego de su declaración en el juicio, denunció a cinco oficiales por asalto y agresión.

De hecho, terminó con serias lesiones en uno de sus brazos debido a que fue sometido a varias cirugías.

Los hechos ocurrieron en el 2007 cuando estaba acompañado por su novia.

Al debate llegaron solo dos de los cinco policías denunciados, en el transcurso de los años tres años fueron sobreseídos.

“Siempre he pensado en la frase ‘justicia pronta y cumplida’, aquí no pasó eso. Eso fue en el 2007, yo iba con mi pareja en ese entonces, íbamos a entrar a un bar restaurante, ella tenía mi teléfono, yo recibí un golpe por detrás de uno de los oficiales, me pegó contra una pared, me esposaron, me llevaron a la comisaría, me montaron en una patrulla, el oficial me roba la cadena, me asalta, me siguen golpeando en la patrulla, me privan de libertad sin motivo alguno, no había denuncia no había nada. Me tuvieron detenido en una celda sin cargo alguno”, explicó Esteban Rojas, víctima.