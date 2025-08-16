Víctima de sicarios intentó escapar pero asesinos lo alcanzaron en plena calle

Uno de los objetivos de los sicarios, que llegaron este viernes a un bar en Santa Ana, intentó escapar huyendo del local comercial, pero los asesinos lo persiguieron y dieron muerte en plena calle.

Las autoridades policiales creen que el hecho ocurrido este viernes es producto de una lucha entre bandas narcotraficantes (ver nota adjunta de Telenoticias).

De los tres fallecidos, uno resultó ser una víctima colateral, es decir una persona que no era blanco original de los sicarios, pero murió al recibir disparos en medio del ataque.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que uno de sus agentes pasaba por allí en el momento de los hechos y disparó contra los ataques. Se presume que uno de ellos resultó herido.