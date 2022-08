Víctima de excura: “Tenía que hacer algo para que pagara por lo que nos hizo"

Carlos Muñoz denunció civilmente a la iglesia católica y al arzobispo, José Rafael Quirós, por daños morales, ya que habrían encubierto los abusos sexuales a los que fue sometido por parte del excura Mauricio Víquez.



Ante estos hechos, el pasado martes 23 de agosto, el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José confirmó la condena contra la iglesia católica y el arzobispo, en la cual se le exige pagar ₡65 millones, más ₡10.575.000 adicionales por el concepto de honorarios profesionales para el abogado que representó al ofendido.

Muñoz conversó con los medios este jueves durante una conferencia de prensa, en la cual aseguró que, con el tiempo y la madurez, llegó a tomar la decisión de no quedarse callado y denunciar lo que había vivido.

“Una vez le dije a alguien que antes de morirme tenía que hacer algo para que Víquez pagara por lo que nos había hecho a nosotros, y a más de uno con los que él tenía como víctimas. En 2018 me enteré de que estaban haciendo las denuncias, me armé de valor y exterioricé lo que me había pasado, sin embargo, es muy difícil y siempre me pongo nervioso al contar estas cosas.