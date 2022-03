Víctima de excura: “Desapareció el fantasma que acarreaba desde los 12 años”

Josué Alvarado Quirós, el hombre que fue abusado sexualmente y violado por el excura Mauricio Víquez, según la sentencia dictada este miércoles por el Tribunal a cargo del juicio, dijo que “el fantasma que acarreaba desde los 12 años desapareció” tras escuchar la sentencia.



Además, indicó que cree en las leyes de Costa Rica, en el Poder Judicial y está más que satisfecho con la resolución de los jueces.

“Cuando yo realicé la denuncia tuve expectativas positivas porque siempre indiqué la verdad de los hechos que me pasaron y hoy el Tribunal me creyó en totalidad. El padre dice que no me conoce, pero él puede decir eso porque si no le conviene no se acuerda y ese es el alegato que siempre dijo Víquez. Los hechos se demostraron y yo siempre estuve diciendo la verdad”, dijo Alvarado.