Víctima de ataque armado en bar de Nicoya continúa grave en el hospital

Una mujer de 28 años continúa en condición grave en el Hospital de Nicoya tras sobrevivir a un ataque armado ocurrido la tarde del viernes en un bar del barrio San Martín de Nicoya.

La víctima, identificada con el apellido Álvarez, recibió dos impactos de bala en el tórax y dos en la pierna derecha, según confirmó el OIJ.

En el mismo hecho, otra mujer de apellido Rodríguez, de 40 años, falleció en el sitio producto de las heridas.

De acuerdo con la investigación preliminar del OIJ, al parecer, dos sujetos encapuchados ingresaron al establecimiento y, sin mediar palabra, dispararon contra las mujeres antes de huir del lugar.

El OIJ informó que en la escena se localizaron 12 casquillos de bala.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.