Víctima de asalto pidió a delincuentes que no se llevaran su cédula

“Un hombre entró uno con un "disque" repartidor. Entró como Pedro por su casa con un arma de fuego, amenazándome y me dijo: "deme la plata". Le doy la plata y sigue: "¿y el guaro?, ¿y los cigarros?' Y él quería más plata, estaba ceñido y eso me enojó, pero me calmé. Y a último momento le dije que por lo menos me salvara con la cédula y licencia, porque lo más tedioso es la cédula y licencia. Él hizo una cara así de ‘Yo no fui’ y él otro dijo ‘Quiébrelo’", comentó el dueño, quien prefirió mantenerse anónimo.