Víctima de asalto a minisúper: “Le puso el revolver a mi esposa en la sien”

“El delincuente se portó muy agresivo y nervioso. La dueña se llevó la peor parte porque fue a la que más amenazó, le puso el revolver a mi esposa en la sien, yo venía para acá y él nos dijo que fuéramos o si no nos iba a plomear a todos, yo le dije que tranquilo, que le iba a entregar la plata, pero que no nos hiciera daño, le di toda la plata en el bolso, al cliente también lo asaltó, le quitó 10 mil colones que era lo que tenía. Mi esposa le dijo que el celular de ella no porque iba a ser operada de cáncer y necesitaba que la llamaran, se pasaba el arma de lado y nosotros no podíamos hacer nada”, relató José Leitón, víctima.