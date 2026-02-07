Vicepresidente de asociación tras mortal accidente de árbitros: “Es un golpe muy duro”

El vicepresidente de la Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón calificó como “un golpe muy duro” el fallecimiento de dos árbitros tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este viernes en Osa.



Marvin Fernández, vicepresidente de la Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón (ASOAPEZ), expresó al medio TV Sur su pesar por la muerte de los oficiales.

“Es una lamentable noticia, eran dos compañeros muy buenos, y como árbitros muy buenos. Somos de la vida, hoy estamos aquí y mañana no sabemos.

“Ellos iban a dirigir unos partidos en Uvita de fútbol sala, los estaban esperando y después les dijeron que no podían llegar porque había un accidente y que (las víctimas) eran los compañeros que esperaban”, indicó Fernández.

Sobre las víctimas, el dirigente señaló: “Eran dos buenas personas, no hay queja con ellos, y esto para nuestra organización es un golpe muy duro y para mí es demasiado dura una noticia de estas en este momento”.

Además, añadió que Yeudy Rojas contaba con experiencia en primera y segunda división. “Tenía una carrera buena y era muy joven”, dijo. En el caso de Sebastián Garro Bonilla, explicó que “solo dirigió acá a nivel de la zona con nosotros, pero era muy esmerado y muy dado al trabajo que tenía”.



El accidente ocurrió en el sector de Tinamastes, en Pérez Zeledón, cuando ambos se desplazaban en una motocicleta para cubrir el deportivo.

Las víctimas son: Sebastián Garro Bonilla, de 38 años, era el conductor del vehículo, vecino de General Viejo y padre de una joven de 18 años. Su compañero, Yeudy Rojas, también oriundo de Pérez Zeledón, era padre de un menor de 11 años.