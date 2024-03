"Vi que no tenía arma y me le fui encima", dice administrador de tienda asaltada en Coronado

"Me decía que me metiera al baño, si no me mataba; pero veo que no tiene un arma y me le fui encima. Cuando llega una señora a socorrerme, él intenta agredirla y yo logro agarrarle el brazo para que no pueda zafarse y, en cuestión de segundos, llegaron más vecinos a ayudarme”, contó Fallas.