Veterano de la fuerza aérea de EE. UU. pide ayuda para encontrar a su hijo ahogado en Jacó

Un veterano de la fuerza aérea de Estados Unidos se encuentra en Costa Rica en busca de su hijo, quien desapareció tras ser arrastrado por una corriente marina en playa Jacó, Puntarenas.



Se trata de Javier Méndez, quien viajó desde Texas para participar en las labores de búsqueda de su hijo, Alon Xavier Méndez, de 16 años, desaparecido desde el pasado miércoles 18 de marzo.



El joven se encontraba en el mar cuando una fuerte corriente lo arrastró mar adentro, momento desde el cual se desconoce su paradero.

“Soy un veterano de la fuerza aérea de EE. UU. Le pedimos a las personas que nos ayuden a encontrar a mi hijo, la guardia costera y la Cruz Roja nos están ayudando. A mí nunca se me ha muerto un niño, yo no sé qué hacer. Le pido ayuda a la localidad para encontrarlo”, manifestó Méndez.

Declaraciones de Javier Méndez:

El padre del menor ha participado en las labores de búsqueda a bordo de una embarcación entre Jacó y Herradura, acompañado por voluntarios de la Cruz Roja y personas que colaboran con drones. Las acciones de rastreo se mantienen activas y no se han detenido.

Méndez viajó desde Texas, donde residía con su hijo, con el objetivo de localizar el cuerpo del joven.



Por su parte, Jorge Matamoros, de la Cruz Roja, indicó que este lunes ya se cumplen cinco días de búsqueda del joven que fue arrastrado por el mar.