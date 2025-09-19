Venta clandestina de carne de caballo en Coronado pone en alerta a las autoridades

Un operativo interinstitucional en Coronado dejó al descubierto la venta ilegal de carne de caballo en distintas carnicerías del cantón. Funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y de la Policía Municipal lograron decomisar más de 1.000 kilos de esta carne, la cual no contaba con los permisos sanitarios correspondientes.

La intervención incluyó inspecciones en varios establecimientos donde se sospechaba de irregularidades en la comercialización de carne.

Según confirmaron las autoridades, el producto fue retirado en estañones plásticos y quedó bajo custodia oficial para su posterior desecho, con el fin de evitar riesgos a la salud pública.

El consumo de carne de caballo no autorizada representa un grave peligro para los consumidores, ya que no pasa por los controles establecidos por SENASA. Esto incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades y configura un delito de comercialización fraudulenta.

Las autoridades reiteraron que este tipo de productos no solo vulnera la salud pública, sino también la confianza de los consumidores y el trabajo de los productores que operan dentro de la legalidad.

No se descarta que este tipo de actividades ilegales se estén replicando en otros cantones de la Gran Área Metropolitana.

SENASA insta a la población a denunciar cualquier venta sospechosa, como medida para proteger la salud colectiva y fortalecer la trazabilidad alimentaria en el país.