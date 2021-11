Vendedora ambulante suplica a policías: “No me lo quiten por favor, tengo que pagar mucho”

Una vendedora ambulante le suplicó a varios policías que no le quitaran la mercancía que tenía a la venta porque, según dice en el video adjunto, es su único sustento y todavía tiene mucho que pagar.



Los hechos ocurrieron el sábado anterior en el centro de la provincia de Limón cuando oficiales de la Fuerza Pública y Policía Municipal realizaban un control de ventas ambulantes en la zona.

Video:





Al parecer, la mujer quien vende verduras y limones, estaba en plena vía pública cuando fue sorprendida por las autoridades. Allí le decomisaron un carrito con todo el producto que transportaba.

“No no no, no me lo quiten por favor, tengo que pagar mucho ahorita. Uno la anda pulseando y yo trabajo de esto”, dijo la vendedora.