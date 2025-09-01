Veinteañera aparece muerta dentro de zanja en Cariari

Una joven de aproximadamente 20 años fue encontrada sin vida, la tarde de este lunes, en Cariari de Pococí, Limón.



El hallazgo ocurrió a eso de las 2:05 p. m., en la carretera que conduce a la entrada de Campo 4, cerca de unas bananeras. Varias personas que transitaban por la zona observaron el cuerpo dentro de una zanja y dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la mujer, al parecer, estuvo involucrada en un aparente vuelco de motocicleta.

“Al llegar al sitio, la unidad básica confirmó que la víctima no presentaba signos de vida”, indicó la institución.

Aparentemente, la víctima es una reconocida futbolista de la zona, de apellido Barrantes.



Las circunstancias del hecho serán ahora investigadas por la Policía Judicial, que se encargará de determinar las causas del fallecimiento.

