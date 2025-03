Vecinos impidieron huida de tráfico sospechoso de pedir sexo a menor para evitar multa

Varios vecinos de la comunidad de Carrizal de La Suiza, en Turrialba, fueron quienes detuvieron a un oficial de la Policía de Tránsito, sospechoso de solicitarle ₡20 mil y sexo a un menor de edad, a cambio de no hacerle una multa de ₡700 mil.

Los hechos que ahora se investigan ocurrieron este lunes, a eso de las 9:30 p. m., en un cañal.

Todo se dio porque, al parecer, el colegial circulaba en moto sin los documentos respectivos, cuando se dirigía a su casa.

El amigo del menor, aparentemente ofendido, brindó detalles de lo ocurrido y aseguró que si ellos no llegan al lugar, el sospechoso hubiese huido.

“Nosotros lo encontramos en el cañal y el oficial nos dijo que lo tenía ahí para un arreglo porque tenía que quitarle la moto y hacerle unos partes, pero cuando hablé con mi amigo me dijo que el oficial quería abusar sexualmente de él proponiéndole cosas, ofreciéndole plata para que él accediera; sin embargo, por dicha llegamos nosotros y alertamos a Fuerza Pública.

“Nosotros cruzamos el carro en el camino, abrimos las puertas para que el oficial no se fuera del lugar porque ya se quería ir en la moto cuando se vio atrapado, pero no pudo pasar y en ese momento llegó la Fuerza Pública, le quitaron el arma y se lo llevaron a la delegación”, dijo el amigo del afectado.

Según el Ministerio Público, en esa zona (La Suiza) se sospecha que el oficial le mostró a la víctima imágenes con contenido sexual y le ofreció ₡20.000, a cambio de que realizara actos sexuales, a lo que el ofendido no accedió.

“Minutos después, policías de Fuerza Pública y familiares de la víctima llegaron al sitio, ya que, cuando el joven iba de camino, escribió para explicar que el oficial le había pedido ir a ese lugar”, indicó la Fiscalía.

El subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez, confirmó la detención del oficial de apellido Campos, quien tiene más de seis años de laborar en la zona de Turrialba.

Por su parte, la esposa del tráfico aseguró que confía en Dios y en su pareja, y que todo lo ocurrido no es así como dicen.

“Él no es la primera persona que se ve envuelta en una situación así. Yo, desde el fondo de mi corazón, le pido a las personas ser empáticas porque no sabemos qué pasó, las cosas no se pueden declarar de momento, si una persona es inocente o culpable.