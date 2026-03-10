Vecinos de residencial se organizan tras explosión en planta de gas: “Que sea reubicada”

Vecinos del residencial Montana, en Santa Ana, San José, manifestaron su preocupación tras la explosión ocurrida el pasado sábado 7 de marzo en una planta de gas ubicada junto a la comunidad.



Los hechos bajo análisis se registraron durante la noche en la planta Blue Flame, situada en la localidad de Pozos.



Marco Sánchez, vecino del residencial Montana, aseguró que la situación pudo haber tenido consecuencias mayores.

“Esto pudo haber sido una desgracia nacional; por lo menos 2 kilómetos a la redonda ya no estarían y un sábado donde muchas personas están en sus casas. Lo que queremos es eliminar esta empresa de acá porque es un peligro mortal”, afirmó Sánchez.

El habitante añadió que en el residencial viven más de 350 familias. “Sabemos que la Fiscalía Ambiental abrió proceso de oficio; tenemos conocimiento de que existe, al parecer, un expediente por el otorgamiento supuestamente irregular de varios permisos”, señaló.

“La empresa de gas Blue Flame aparentemente no tiene permiso para estar en zona residencial, habría hecho algún proceso corrupto con la alcaldía previa de Santa Ana”, manifestó Gabriel López, otro vecino.

López también afirmó que el incidente generó preocupación entre los habitantes del lugar y que, actualmente, impulsan un movimiento vecinal.

“Se tuvo la suerte de que se controlara a tiempo, pero la onda expansiva de esos tanques de gas se hubiera expandido y podrían haber matado a varias familias del residencial Montana, aquí vivimos más de 350 familias. Estamos haciendo un movimiento vecinal por distintas áreas para evitar una futura tragedia”, dijo López.

En la misma línea, el vecino José Sibaja relató los momentos de tensión vividos durante el incendio.

“Quienes vivimos en Bosques de Santa Ana, Pozos y sobre todo los vecinos de Residencial Montana, pasamos momentos de terror cuando el sábado se desató un incendio en la empresa que distribuye gas, Blue Flame.

“Este siniestro puso en peligro de vida de cientos de personas y pudo haber causado cuantiosos daños materiales. Sea cual sea la razón de lo que lo provocó, el riesgo y la zozobra que vivimos no deben volver a ocurrir; nada garantiza que ese ‘error humano’ suceda otra vez”, expresó Sibaja.

El vecino también planteó la posibilidad de reubicar la planta para reducir los riesgos para las comunidades cercanas.

“Ya es hora de que esta empresa sea reubicada y deje de ser motivo constante de preocupación para los vecinos”, concluyó Sibaja, una petición que se lee de manera recurrente en las redes sociales de la empresa.

Teletica.com intentó conocer la versión de la Municipalidad de Santa Ana y de su alcalde, Juan José Vargas, sobre el otorgamiento de permisos a la empresa; sin embargo, tras varias llamadas desde el lunes por la mañana no se recibió respuesta.

La empresa Blue Flame, por su parte, comentó en su perfil oficial que "mantiene sus operaciones de manera regular, sin contratiempos, garantizando la continuidad del servicio y la calidad que nos caracteriza. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso", dice el mensaje. Se solicitó una reacción adicional sobre la solicitud de los vecinos.

