Vecinos de Parrita temen poner denuncias contra criminales

Vecinos de Parrita denuncian de manera informal que deben pagar hasta ¢2.000 diarios a grupos criminales para poder habitar sus propias casas. A esto se suman comerciantes y taxistas —tanto formales como informales— quienes también aseguran ser víctimas de cobros ilegales por parte de estas estructuras.



El Ministerio Público confirmó a Telenoticias que, pese a estas versiones, hasta la fecha no han recibido denuncias formales por extorsión en la zona (ver video adjunto en la portada).



Comerciantes del sector de Playón manifestaron temor a convertirse en blanco de los llamados “cobradores”, quienes ofrecen supuesta protección a cambio de dinero. Según indicaron, quienes se niegan a pagar se exponen a ser asaltados o incluso atacados a balazos.



La violencia reciente en la zona refuerza ese miedo. El pasado lunes en horas de la noche, Ramón Masis, de 72 años, y otro hombre fueron asesinados a balazos frente a un local. Según versiones preliminares, el ataque ocurrió porque ambos se resistieron a un asalto, aunque el comercio ya estaba cerrado.



En los últimos dos meses, Masis y su acompañante se suman a una lista de al menos 13 personas asesinadas en Parrita y Quepos, producto de la violencia vinculada a estructuras criminales.



​