Vecinos de Barrio Dent quedaron atrapados tras inundaciones que superaron dos metros de altura

Las intensas lluvias de esta tarde causaron múltiples incidentes en distintas zonas del país. Uno de los sectores más afectados fue Barrio Dent, en el cantón de Montes de Oca.

Vecinos reportaron una situación crítica, asegurando que es la primera vez que enfrentan una inundación de tal magnitud.

El río Los Negritos se desbordó y el nivel del agua alcanzó al menos dos metros de altura, afectando viviendas y calles del sector.

Cuerpos de socorro como Bomberos y Cruz Roja intervinieron para rescatar a varias personas, incluyendo mascotas que también fueron evacuadas.

“Yo estaba dormida. De repente me desperté, sentí que el colchón estaba a la derecha. Cuando vi, ya estaba inundada mi casa. Como pude, me tiré para salir. Vi todo volcado por el agua, mi puerta no abría, comencé a pedir ayuda y los vecinos me sacaron”, relató Aysha Bouzid, una de las afectadas.

Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse alerta ante posibles nuevas lluvias y a seguir las recomendaciones oficiales.