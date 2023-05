Vecino usó bicicleta para golpear en la cabeza a perro y tratar de evitar feroz ataque contra niño

Garro conversó con Telenoticias y contó que en este tipo de situaciones no hay mucho tiempo para pensar, solo actuar.

"Para esto no hay que ser valiente, para uno que tiene hijos es muy difícil llegar a observar estas escenas. En el momento me topé con una bicicleta que había y le di al perro por la cabeza. Batallamos con el perro, porque estaba muy bravo y a don Óscar Sáenz (otro vecino) lo hirió. Esto cualquier persona lo haría por un pequeño", relató Jean Carlos.

"Son minutos en los que uno no tiene para pensar mucho, pensaba en salvar al pequeño, había que luchar. Es muy duro lo que está pasando. Es muy doloroso perder así a este pequeño", añadió.

"Se escuchaban unos gritos pidiendo auxilio, yo tenía una escalera y la utilicé. Me tiré, traté de hacer lo que pude, no había con qué defender el chiquito, le metí tres dedos en el hocico al perro y otro vecino lo golpeó con el marco de una bicicleta. El perro lo soltó (al niño) y me atacó a mí", contó Óscar.