Vecino tras doble homicidio: "Cuando salimos, los muchachos ya estaban prácticamente muertos"

Como una lluvia de balas… así describen los vecinos de barrio El Progreso, en San Ramón, la balacera que acabó con la vida de dos hombres.

“Yo estaba dentro de mi casa, estaba viendo televisión, cuando nada más escuchamos las detonaciones en un segundo y cuando salimos, los muchachos prácticamente ya estaban muertos en la calle, fue algo muy feo, ya tenía rato de no verse eso aquí, es un miedo que vamos a tener acá mientras pase la frustración”, relató un vecino bajo identidad protegida.

El tiroteo sorprendió a la mayoría de habitantes que ya dormían.

Según el OIJ, las víctimas viajaban en un carro y, cerca de un puente, se les acercó una moto con dos sujetos que dispararon en múltiples ocasiones.

En la escena falleció un hombre que viajaba como acompañante y que aún no ha sido identificado. El conductor murió posteriormente en el hospital: se trata de un hombre de 28 años de apellidos Morales Salazar.

El temor de los vecinos era que una bala perdida hiriera a un inocente.

“Estaba durmiendo y sonaron los balazos, yo tenía mucho miedo, uno no sabe, yo tengo una nieta pequeñita, tengo una hija, uno no sabe una bala perdida, en ese momento no sabía ni qué hacer”, relató otra vecina.

Precisamente, el conductor asesinado era oriundo de Limón.

De acuerdo con el OIJ, durante los últimos cinco años se ha detectado un fenómeno de traslado de limonenses para operar en el tráfico de drogas en otras zonas del país.

Los vecinos presumen que las víctimas venían siendo perseguidas por los gatilleros y que, justo cuando pasaban por un puente de una sola vía, fueron atacados.

Durante el fin de semana, el OIJ atendió 11 homicidios, entre ellos otro doble asesinato en Canoas, donde las víctimas fueron baleadas y luego calcinadas.