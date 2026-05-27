Vecino relata macabra escena tras doble homicidio: “Encontramos a la niña en los regazos de su madre”

Una bebé de apenas un año y medio quedó huérfana y bajo custodia de una tía materna, luego del asesinato de sus padres, Naydelin Leonard, de 18 años, y Antony Chacón, de 19.

El doble homicidio ocurrió cerca de las cinco de la tarde de este lunes en el barrio Las Palmeras de Guápiles, cuando vecinos escucharon varias detonaciones provenientes de la vivienda donde se encontraba la pareja.

Tras los disparos, los gritos de auxilio de la joven alertaron a los habitantes de la zona, quienes corrieron hacia la casa para intentar ayudar.

“Escuchamos un disparo y unos gritos, después como cinco o seis disparos más, ya nos pareció muy extraño, fuimos a llamar desde la calle, pero nadie contestaba, solo se escuchaba a una chiquita llorando dentro, como nadie salía, entramos a la casa y encontramos a la niña en los regazos de su madre, quien estaba en una esquina del baño ya fallecida”, relató un vecino bajo identidad protegida.

Según testigos, la menor se encontraba en estado de shock y con una fuerte crisis de ansiedad después del ataque armado que cobró la vida de sus padres.

Varios vecinos tuvieron que auxiliar a la pequeña, quien lloraba desesperadamente mientras pedía por su madre.

“Ella lloraba y lloraba y llamaba a la mamá, ya después, cuando la oficial la tenía en sus manos, la bebé lloraba, llamaba a la mamá y señalaba al piso, ya le quedó eso de ver a su mamá en el suelo, y señalaba la casa, ver a su mamá en el suelo y los disparos que tuvo que vivir, porque la mamá la tenía en brazos, verla caer al suelo, eso para ella es un trauma”, agregó otra vecina.

De acuerdo con los vecinos, la pareja y su hija tenían menos de 24 horas de haber llegado a vivir al barrio Las Palmeras de Guápiles.

Al parecer, antes de trasladarse a esa vivienda residían con familiares de Chacón, pero habrían recibido amenazas de muerte.

Según las autoridades judiciales, el caso estaría relacionado con un ajuste de cuentas. Durante la inspección de la escena, los agentes ubicaron un arma de fuego y aparente droga dentro de la vivienda.

Además, la ejecución habría sido ordenada por Alejandro Arias Monge.

El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ.