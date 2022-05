Vecino que encontró a sacerdote: “Estaba golpeado, todo ensangrentado, con trapos en la boca”

Dos delincuentes armados asaltaron la iglesia católica de Campo 2 de Cariari, Limón, vapulearon al sacerdote, lo amordazaron, robaron 600 mil colones en efectivo, computadoras y celulares.



Eran las 10 de la noche de este domingo cuando ocurrió el delito.

Los dos antisociales andaban con pasamontañas y ambos portaban armas de fuego.

Ellos llegaron hasta la casa cural e inmediatamente atacaron al sacerdote.

“Al ser casi la medianoche, feligreses de la parroquia se enteraron del ataque y fueron a auxiliarlo, lo habían maniatado de pies y manos, la boca con un montón de trapos metidos, él a como pudo, salió y pegó gritos, por dicha lo escucharon”, explicó Carlos Losano, sacerdote.

“Yo me di cuenta por una amiga, me vine rápido y cuando llegué me lo encontré golpeado, todo ensangrentado, con los trapos en la boca, inflamado de los golpes, de inmediato pedí ayuda al 9-1-1”, relató un vecino bajo identidad protegida.