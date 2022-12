Vecino de Zapote fue asaltado de forma violenta por sospechoso de matar a estudiante

“Yo iba saliendo de un bar de la zona, del barrio donde uno toda la vida se había criado, en eso este chavalo me salió con otro muchacho, me aplicaron un candado y me sacaron un cuchillo, yo opuse resistencia, pero él hizo a tratar de apuñalarme, yo lo vi muy agresivo así que no puse resistencia, me quitaron todas las pertenencias, yo había puesto una denuncia por lo mismo”, relató bajo identidad protegida.