Vecino de Siquirres encuentra cuerpo de hombre baleado a un lado de la vía

Un hombre de apellido Moreno, de 31 años, fue encontrado sin vida a un costado de la vía pública en el sector conocido como La Recta de Imperio, en Reventazón de Siquirres.

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo se dio a eso de las 4:15 a. m., luego de que una persona que transitaba por la zona observara el cuerpo y alertara a las autoridades.

Cuando los agentes judiciales llegaron al sitio, localizaron al hombre fallecido con aparentes impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

En la escena, los investigadores recolectaron indicios balísticos que serán incorporados a la investigación. Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Horas antes, otro hombre de apellido Smith, también de 31 años, murió tras ser atacado a balazos en Matina de Limón.

Según la información preliminar, la víctima viajaba en bicicleta cuando habría sido interceptada por dos sujetos en motocicleta, quienes presuntamente le dispararon en varias ocasiones.

Además, la noche del sábado un hombre de apellido Hoyt falleció luego de ser baleado en Pacuarí Nuevo de Limón.

Las versiones preliminares indican que la víctima viajaba en motocicleta cuando fue abordada por varios sujetos armados. Aunque logró llegar hasta una vivienda para resguardarse y posteriormente fue trasladado a un centro médico, murió tiempo después.

Los tres casos continúan bajo investigación por parte del OIJ.