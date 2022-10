Vecino cuida lo que quedó de la casa de su madre en Río Claro

Por Álvaro Sánchez | 11 de octubre de 2022, 20:38 PM

Álex Delgado cuida lo que quedó de la casa de su madre tras el desbordamiento del Río Claro, en Golfito, en la zona sur del país.



A pesar de los daños estructurales y de haber perdido todo lo que había en la pequeña vivienda agradece que si madre esté con vida.

Ella estaba durmiendo en un cuarto que quedó destrozado tras la inundación.

“Totalmente destruida quedó la casa, pero le doy gracias a Dios primeramente porque sino hubiera sido por él mi madre no estuviera, lo material se recupera, sabemos eso, pero gracias al señor que Dios siempre pone ángeles, una adulta mayor que no podía salir, Dios envió un ángel para sacarla a ella, uno en la vida tiene que luchar y seguir adelante, gracias a Dios por lo bueno y lo malo, siempre he creído que después de la tormenta viene la calma”, relató Delgado.

La mamá de Álex está en el albergue en el gimnasio de la Escuela Central de Río Claro. Ahí hay 77 personas entre ellas 39 niños todos vecinos del barrio La Esperanza, uno de los más afectados por la emergencia.

La madre del joven pasará ahí la tercera noche a la espera de que se pueda limpiar la cada o de que las instituciones del estado como el IMAS se activen y puedan brindarle alguna ayuda.

“Yo estoy bien y muy agradecida con mi señor, me da por llorar, quiero gritarle a mi padre celestial lo maravilloso y bello. Yo estaba sola pero mi Señor estaba ahí, mi hijo sabe lo que hemos pasado y siempre está ahí”, dijo entre llanto Mayela Mata Mora, vecina afectada.

Las imágenes adjuntas dejan ver el daño que causó la fuerza del agua. En algunas viviendas aún ni tan siquiera se puede ingresar debido a la cantidad de barro y arena que acarreó la corriente de agua.

Son varios los puntos donde el dique del Río Claro ya no existe.

De hecho, el cauce original del río se desvió y ahora amenaza con causar otra emergencia si las lluvias persisten como es normal en esta época.

Tras una visita, el ministro de Transportes, Luis Amador, se comprometió a realizar algunos trabajos en el dique y gestionar ayudas del IMAS para los afectados que se concentran en nueve comunidades de Río Claro entre las que destacan la esperanza, el progreso y las parcelas.