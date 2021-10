Vecina que intentó auxiliar a mujer asesinada recuerda que escuchaba gritos de ayuda

La vecina que intentó auxiliar a la mujer asesinada en La Fortuna de Bagaces, Guanacaste, recuerda que al llegar a la casa de la víctima escuchaba gritos de ayuda del esposo de la fallecida.

El violento homicidio de doña Lizbeth Ruiz Muñoz conmocionó a toda la comunidad de Las Margaritas.

La tarde del domingo Leopoldo Rivas Brenes, esposo de doña Lizbeth y un nicaragüense compartían unos tragos dentro de la casa del matrimonio.

Sin embargo, a eso de las 7 de la noche el nicaragüense de 23 años exigió a don Leopoldo de 61 años que le entregara el dinero de la pensión que recién le habían pagado.

Sucesos Crimen en Bagaces: “Estaban tomando y mi padrastro no le quiso dar plata”

Eso generó una pelea entre el extranjero y don Leopoldo que obligó a doña Lizbeth a intervenir, ya que su esposo es discapacitado.

Según el reporte del OIJ, la mujer de 49 años recibió múltiples heridas de cuchillo que le provocaron la muerte en el lugar.

Edith Gómez fue una de las primeras personas en llegar a socorrer a sus vecinos y recuerda que desde afuera escuchaba los gritos de auxilio de don Leopoldo.

“Yo estaba aquí en la casa cuando mi hijo me mandó a llamar con otro muchacho, que la señora estaba herida al otro lado, yo fui a verlos y me topé con la triste escena, el señor estaba herido en el sillón y ella estaba atrás herida, ya no tenía vida.

Yo me salí a pedir ayuda, yo llegué con mi hijo, estaba la puerta cerrada y el señor pedía auxilio, cuando mi hijo entró el otro muchacho se fue por la otra puerta, pero la señora ya no tenía vida, yo calculo que tenía unos cinco minutos de muerta”, relató Gómez.