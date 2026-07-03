Vecina de Sarapiquí: “Soy madre de cuatro hijos y perdimos todas las pertenencias”

Sarapiquí continúa siendo una de las zonas más afectadas por las inundaciones, con cinco albergues habilitados que atienden a más de 165 personas damnificadas.

En uno de los albergues se colocó un trampolín para que los niños pudieran disfrutar mientras permanecen en el lugar. Más de 40 menores se encuentran actualmente en el albergue del Liceo de La Virgen.

Las madres de familia reciben ropa y víveres de primera necesidad gracias a las donaciones que llegan directamente a los centros de atención.

“Soy madre de cuatro hijos, perdí permiso en el trabajo y cuando llegué ya mi casa estaba totalmente inundada, perdí todas mis pertenencias”, relató Jaqueline Mora, una de las afectadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona y brindan asistencia a las familias que aún no pueden regresar a sus hogares.