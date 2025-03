Vecina de mujer asesinada: “Le dijimos que hiciera algo porque la iban a terminar matando”

Familiares y vecinos de una mujer asesinada por su propio hijo en Santa Bárbara de Heredia habían alertado sobre las agresiones que sufría constantemente.

Según testigos, el joven de 24 años consumía drogas con frecuencia (vea el video adjunto de Telenoticias).

Un crimen anunciado

Kattia de los Ángeles Jara Sancho fue asesinada a machetazos por su hijo la tarde de este sábado en barrio Jesús.

Testigos informaron a la policía que el atacante intentó esconderse en un cafetal tras el crimen, pero una rápida acción policial permitió su captura minutos después.

La vecina que grabó el video relató que doña Kattia sufría agresiones constantes, una situación que ya había sido advertida incluso a sus familiares.

“Era una señora muy tranquila, no actuaba por defenderse a sí misma de lo que le hicieran, ya esto se veía venir, maltratada por su núcleo familiar, su esposo y su hijo. Ella era una bella persona, me preguntaba por mis abuelos, muy linda, lamentablemente pasó esto. Desde el 2004 sabíamos lo que ocurría, pero si ella no denunciaba, nada podía hacer. Nosotros le decíamos: ‘Kattia, por el amor de Dios, haga algo porque la van a terminar matando, a cada nada venía la policía’”, contó María Delia Carballo, vecina.