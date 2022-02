Vecina de Coronado denuncia mala praxis tras cirugía estética

Una vecina de Coronado asegura que, tras realizarse una cirugía estética, en su cuerpo comenzaron a aparecer lesiones irreversibles.

Hoy, cuatro meses después de la intervención, aún sufre las secuelas.

“Me hice una lipoescultura láser, era un procedimiento ambulatorio, fue en horas de la tarde y, al día siguiente, de inmediato presenté lesiones en el cuerpo y mucho dolor. Fue un proceso muy difícil, jamás imaginé pasar por algo así, no querer verme en un espejo, no querer levantarme de la cama, no querer que me vean las personas, taparme toda con ropa para hacerle creer a los demás que todo estaba bien, ha sido un proceso de depresión y de crisis de ansiedad que ha sido muy difícil”, contó la afectada.

Lea también Nacional Contador clama a la Caja por cirugía para retirar una gran hernia en su estómago Debido a una mala praxis, después de una cirugía para quitar la apendicitis, desarrolló una hernia incisional que ahora limita su movimiento y empeora su calidad de vida.

Esta joven asegura que ha tenido que recibir tratamientos médicos para su recuperación física y terapias psicológicas para poder hacerle frente a las consecuencias que hoy pesan sobre su calidad de vida.

Ella pide a quienes quieran realizarse algún procedimiento estético tener, en primer lugar, un buen conocimiento sobre los especialistas a cargo de la intervención y además, informarse bien sobre el lugar donde esta se realice.

“Lo que les puedo decir es que se aseguren de que sea un sitio altamente capacitado, que investiguen, que busquen, que sea un profesional adecuado, que no les haya pasado a otras personas algo similar en el mismo lugar. Sobre todo, buscar y orientarse bien”, expresó la mujer.

Los especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomiendan que, antes de hacerse cualquier cirugía estética, es fundamental consultar en el Colegio de Médicos y Cirujanos si el profesional a cargo del procedimiento se encuentra colegiado y cuenta con la especialización necesaria.

Además, recomienda averiguar si la clínica o el local del procedimiento cumple con las regulaciones y condiciones que establece el Ministerio de Salud.

Antes de someterse a una cirugía de estas características, infórmese sobre los riesgos y complicaciones asociadas al procedimiento, para que pueda brindar un consentimiento informado de acuerdo con sus estándares éticos.