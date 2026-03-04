Vecina de Alajuelita que buscaba un ave terminó encontrando a un hombre acribillado
Según el OIJ, el hombre presentaba varios disparos en diferentes partes del cuerpo. El caso fue reportado la tarde de este lunes en el sector de San Felipe.
Una vecina que salió en busca de un ave extraviada terminó encontrando el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala en un lote baldío en Alajuelita, San José.
El hallazgo se reportó este lunes a las 4:42 p.m. en el sector de San Felipe. El fallecido fue identificado con el apellido Rojas, de 42 años.
De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre presentaba varios disparos en la espalda, en el tórax y en la pierna izquierda.
"Fue una vecina de la zona quien localizó el cuerpo mientras buscaba un ave que se le había escapado, por lo que avisó inmediato a las autoridades", señaló la Policía Judicial.
Agentes judiciales se apersonaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le realizará la respectiva autopsia.
El caso se mantiene en investigación para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.