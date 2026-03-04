Vecina de Alajuelita que buscaba un ave terminó encontrando a un hombre acribillado

Una vecina que salió en busca de un ave extraviada terminó encontrando el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala en un lote baldío en Alajuelita, San José.



El hallazgo se reportó este lunes a las 4:42 p.m. en el sector de San Felipe. El fallecido fue identificado con el apellido Rojas, de 42 años.



De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre presentaba varios disparos en la espalda, en el tórax y en la pierna izquierda.