Vecina atrapada por inundaciones en Liberia: "¡Ay, señor, ayúdanos!"

Las fuertes lluvias de este viernes provocaron severas inundaciones en distintos puntos del país, principalmente en Liberia, Guanacaste, donde el crecimiento de los ríos y la saturación de los suelos generaron emergencias que ya superan el metro de altura.

Videos difundidos en redes sociales muestran vehículos flotando por calles convertidas en ríos, mientras familias quedaron atrapadas dentro de sus casas ﻿y perdieron todas sus pertenencias.

En una de las grabaciones adjuntas se observa a una familia alzando a sus perros para salvarlos del agua.

“No podemos salir, estamos atrapados, qué hacemos, Dios mío, pobrecitos los perros… ¡ay, señor, ayúdanos!”, relató entre llantos una vecina afectada.

Emergencias en varias provincias

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) activó todos los comités en las zonas más golpeadas. Este era el reporte de las 4 p. m.:

San Ramón, Alajuela: en Piedades Sur, una vivienda resultó afectada por escurrimientos de agua desde propiedades vecinas.

Pueblo Nuevo, Liberia: el colapso del alcantarillado está impactando varias casas.

San Rafael de Heredia: se reportó caída de material en la ruta hacia San Isidro; cuadrillas municipales realizan limpieza.

Santa Cecilia y San Isidro de Heredia: escuelas y calles anegadas por el colapso del sistema de alcantarillado.

Centro de Heredia: el alcantarillado colapsó en las inmediaciones de la Universidad Nacional (UNA), afectando la vía pública.

Las autoridades agregaron que los Comités Municipales de Emergencia se mantienen en evaluación de daños y estructuras comprometidas.