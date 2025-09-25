“Vea, vea, lo va a matar, ¡Santo Dios!”: Video capta pelea a martillazos y tubazos en La Uruca

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el momento cuando varias personas se bajan de dos vehículos y, en media carretera, se comienzan a agarrar a golpes, incluso con herramientas.

El hecho se registró este jueves en la autopista General Cañas, en La Uruca, específicamente en la salida hacia la rotonda Juan Pablo II.

“Vea, vea lo va a matar, ¡Santo Dios!, qué va a sacar ese hombre. Cómo se va a poner a hacer eso con la camisa del trabajo”, se escucha decir a la testigo que grabó el video.

En las imágenes adjuntas, cinco hombres, dos del microbús y tres del carro, se van a los golpes e incluso quiebran las ventanas de los carros.

Tras una consulta de Teletica.com, la compañía de telefonía Claro, confirmó que el microbús era conducido por personal de un distribuidor autorizado.

Además, lamentaron la situación, ya que, según afirman, estas conductas no “representan los valores ni la cultura de respeto y responsabilidad” de la compañía.

Por dicha razón, la empresa tomó medidas disciplinarias contra el personal involucrado.

“Confirmamos que ya se realizaron las sanciones correspondientes y tomaremos las medidas correctivas”, indicaron a este medio.